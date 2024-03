Non c'è nessuna mia candidatura in vista come futuro segretario della Lega. Lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in un’intervista ai quotidiani il “Messaggero Veneto” e a “Il Piccolo”. “Ho sempre detto che non voglio il suo posto e non ne sarei all’altezza. Abbiamo un segretario e non c’è alcuna necessità di sostituirlo, ha aggiunto Fedriga sottolineando che non intende sfidare l'attuale segretario del partito, Matteo Salvini, con il quale i rapporti restano “molto buoni".

“Ci sentiamo spesso anche, se non soprattutto, per quanto riguarda gli aspetti tecnici che riguardano il suo ministero. Poi le linee strategiche e politiche del partito non le scelgo certamente io", ha spiegato Fedriga che esclude qualsiasi volontà della Lega di minare il sostegno al governo. “Non lo ritengo nemmeno ipotizzabile. Abbiamo preso un impegno con gli elettori. A Roma c’è una maggioranza chiara, e politica, uscita dalle urne e nessuno ha né l’interesse né la volontà di sottrarsi al mandato che ci hanno dato gli italiani", ha concluso.