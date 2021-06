“È una giornata importante per la Lega quella di oggi che ci vede insieme, da nord a sud, per presentare il dipartimento Antimafia. La lotta contro le mafie per noi parte non solo dalla legalità, ma passa per il lavoro e lo sviluppo, e per dare questo messaggio abbiamo scelto la Calabria, una terra meravigliosa alla quale la Lega dà molta attenzione. Interverranno all’evento il segretario della Lega Matteo Salvini e il Presidente della Giunta calabrese Nino Spirlì”.

Così in una nota il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in Commissione Antimafia, annunciando l’evento che si terrà alle ore 18.30 a Catanzaro presso l’Aula Consiliare della Provincia.