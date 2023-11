“Carlo Salvemini vince con il 76% le primarie che confermano con

oltre 4.300 votanti l’importanza della

partecipazione dei militanti di centrosinistra. Salvemini, che è stato

un eccellente sindaco, sarà il candidato del centrosinistra per la

città di Lecce anche per il prossimo mandato. Anche questa volta le

primarie hanno allargato e unito la coalizione, si sono confrontate

idee per la città condividendo gli stessi valori: quelli del

centrosinistra.

Grazie ai 4.333 partecipanti alle primarie e a

Pierpaolo Patti per aver affrontato la sfida sempre con grande

passione e lealtà. Adesso tutti uniti intorno a Salvemini per

continuare il lavoro di questi anni difendendo Lecce dall’arroganza di

questa destra che, anziché parlare del futuro della città, parla del

futuro dei singoli”. Così Francesco Boccia, Capogruppo PD al Senato