“Poche ore per tornare indietro di venti anni. La presa di Kabul da parte dei talebani ci preoccupa molto, anche per la sortei delle donne afgane”. E’ la posizione delle militanti della Lega Toscana che rivestono incarichi di partito, istituzionali e in commissione pari opportunità dopo la capitolazione della capitale dell’Afghanistan. “In questo momento di apprensione per la situazione nel Paese – affermano le militanti leghiste- in cui temiamo per la sorte della popolazione civile locale e di tutti coloro che in questi anni avevano cooperato per lo sviluppo dell’Afghanistan, lo siamo anche per il ruolo che le donne avranno nella nuova società che andrà ad affermarsi nello stato asiatico, ma anche per i rischi che corre chi, in questi venti anni, aveva deciso di intraprendere una battaglia di modernità. Un pensiero va alla giovane sindaca Zarifa Ghafari, 27 anni, la più giovane del Paese che ha deciso di non recedere e di rischiare la sua vita in cambio della difesa dei diritti delle donne per i quali è sempre stata in prima linea e più volte minacciata di morte nel passato. Oggi il suo grido di allarme, lanciato in solitudine, lo facciamo nostro al pari di quello di tutte le afgane che lottano per non tornare indietro di due decenni”. Un appello dalle donne toscane impegnate con la Lega viene rivolto al Governo e alla comunità internazionale. “E’ doveroso difendere i progressi compiuti nel Paese – affermano- Rimaniamo inorridite quando i talebani invitano le donne al governo, ma sotto la legge della Sharia. Un invito che peraltro giunge da quelle stesse persone che si sono rese protagoniste di lapidazioni, mutilazioni ed esecuzioni di piazza nei confronti di chi chiedeva solo la tutela di quei diritti conquistati grazie all’aiuto dei Paesi occidentali e alla protezione offerta dalle Forze Armate, tra cui quelle italiane, che hanno contato morti e feriti per garantire loro una vita migliore. Oggi però il futuro dell’Afghanistan, con il ritorno allo stato islamico, sembra appartenere al passato”.