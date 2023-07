"Voglio ringraziare i colleghi di maggioranza e di opposizione che questo pomeriggio in Consiglio regionale mi hanno eletto all’unanimità Presidente della Commissione speciale che si occuperà dei Grandi Eventi e della candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Italia viva Luciano Nobili

“L’economia legata ai grandi eventi è ormai fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle grandi capitali, anche in termini di infrastrutture che si realizzano e di servizi da offrire a tutti i cittadini. Per questo è molto importante che il Consiglio Regionale abbia deciso di mettere a tema questo aspetto cruciale. In particolare - spiega -, è fondamentale che la Regione Lazio sia pienamente coinvolta e continui a fare la sua parte nel lavoro di sostegno della candidatura a Expo 2030, che insieme al Giubileo 2025 e agli altri grandi eventi che riguarderanno Roma e il Lazio, dalla Ryder Cup di golf ai grandi appuntamenti culturali, rappresentano una grande occasione di crescita. Un lavoro che va svolto nella maniera più coesa possibile, dopo la dissennata stagione dei No ad appuntamenti che avrebbero fatto Roma e il Lazio più forti, è ancora più importante provare a lavorare tutti insieme perché l’interesse del nostro territorio viene prima di tutto. In questo senso la scelta di un esponente dell’opposizione e il sostegno trasversale permetterà a me e ai vicepresidenti Emanuela Droghei e Daniele Maura di fare un buon lavoro insieme”.

“Più sviluppo e posti di lavoro sul nostro territorio, più investimenti e opportunità per Roma e per tutto il Lazio, eventi che producano una crescita condivisa: questo è l’obiettivo -sottolinea -. Per tutte le città del mondo i grandi eventi sono il volano della ripartenza. Ma è fondamentale lo spirito di collaborazione istituzionale. Roma ha messo in campo un’ottima candidatura ed è significativo che sia stata presentata insieme dal Sindaco Gualtieri e dal Presidente Rocca, insieme alla premier Giorgia Meloni.

Il comitato promotore, presieduto dall’ambasciatore Massolo, sta lavorando bene noi ci proponiamo di dare una mano in questi mesi e di accompagnare il loro lavoro, cercando di accrescere anche la consapevolezza dei cittadini e di tutti gli stakeholder intorno alla portata della sfida. Anche perché da romano tengo molto alla ripartenza della mia città”, conclude Nobili.