“Le mie congratulazioni ad Andrea Micci e Massimo Moni, neo segretari provinciali della Lega a Viterbo e Latina. Due punti di riferimento per queste due comunità, competenti e grandi conoscitori dei propri territori. Sapranno essere quel valore aggiunto di cui il partito ha bisogno per continuare a strutturarsi sempre di più e promuovere la cultura della concretezza e del buonsenso. Saremo al fianco di Andrea, Massimo e dei direttivi di Viterbo e Latina, certi che la filiera istituzionale, che parte dal Governo passando per la Regione, saprà portare crescita e sviluppo nei territori grazie alla buona politica della Lega e del centrodestra. Siamo il partito dei Sì, delle infrastrutture e delle opere necessarie alla ripresa economica e al rilancio di queste comunità. A loro, i miei migliori auguri di buon lavoro”.

Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.