"Questo è un grande poliambulatorio e un centro vaccinale pediatrico". Le scritte comparse sono "un gesto che ci spaventa, per questo sono venuto qua a portare solidarietà agli operatori e soprattutto a dire che se nei mesi scorsi fossero passate le tesi no vax noi avremmo avuto una situazione molto complessa". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, venuto a portare solidarietà al poliambulatorio San Felice, a Centocelle, dove questa mattina sono comparse scritte no vax, assieme al Ministro Speranza. "Per cui dobbiamo fare attenzione e tenere un livello di guardia molto alto nei confronti di questi vigliacchi che sono protagonisti antiscientifici di un attacco ai vaccini e questo è intollerabile - ha sottolineato - . Siamo qui uniti per dire che chi tocca un operatore sanitario tocca tutti noi".