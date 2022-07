"I concerti non vanno bloccati, ma deve esserci sempre un senso di responsabilità. Se una persona è un paziente fragile e magari non si è neanche vaccinata, io sconsiglierei di partecipare a concerti molto affollati. Per tutti gli altri che sono vaccinati, al momento non vedo problemi". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della presentazione del Portale nazionale sulla salute mentale, sviluppato da Asl Roma 2 e dalla Fondazione Di Liegro. "Non è il momento delle restrizioni, ma quello della consapevolezza e della responsabilità - ha aggiunto -. Ecco perché noi diciamo di vaccinarsi e non indugiare, soprattutto gli anziani e i fragili. Suggeriamo anche di portare sempre con sé la mascherina, perché è vero che fa caldo, ma se si sta in un luogo chiuso in cui non ci sono condizioni per rispettare i distanziamenti, è sempre bene metterla".