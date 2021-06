"Si celebra oggi la Giornata mondiale contro il lavoro minorile , una piaga che secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro coinvolge 152 milioni di bambini e adolescenti. Quello che stiamo vivendo è un momento storico molto delicato: la pandemia ha visto aumentare il fenomeno in maniera allarmante. La ripartenza a cui tutti i Paesi del mondo aspirano in seguito alla crisi, non può avvenire senza che questa piaga sia sanata. I bambini sono il nostro futuro; non possiamo negare loro il proprio futuro a partire dall’infanzia. Una società civile non può dirsi tale anche quando lascia un solo bambino privato dei propri diritti. La battaglia da fare è dura, le leggi non bastano, serve una grande presa di coscienza da parte di tutti noi e interventi che a livello europeo possano far sentire la propria voce. Non possiamo lasciare indietro nessuno, meno che meno i bambini.



Lo dichiara Roberta Toffanin, senatrice e responsabile del dipartimento Lavoro di Forza Italia.