"Gli stipendi si alzano creando impresa. Questo è un Paese che ha vissuto per troppo tempo di assistenzialismo. Basti pensare al reddito di cittadinanza, ai 135 miliardi di euro che sono stati messi lì. Quanto avrebbe guadagnato questo Paese in termini di produttività, in termini di risorse e di stipendi se quei fondi fossero stati messi sull'apertura di nuove aziende, sulla costruzione di infrastrutture? Se non creiamo impresa, gli stipendi non crescono". Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, capogruppo al Consiglio regionale toscano, intervenendo a 'Mattino 5'.

"Se noi pensiamo che questo Paese viva soltanto di assistenzialismo, non è possibile che crescano le imprese. E' un tema culturale - ha sottolineato Stella -. E' stato detto ai nostri ragazzi: 'non importa che creiate impresa, perché vi daremo 1.000 euro al mese per stare a casa'. Io credo sia stato il più grande errore fatto in Italia dal punto di vista culturale. I salari non continuano a crescere, ma il costo della vita continua a crescere. Occorre fare una politica energetica adeguata, servono più infrastrutture in questo Paese: scontiamo un gap infrastrutturale, e questi fattori incidono sui prezzi delle merci".