Riconoscere la “decontribuzione Sud”, cioè l’esonero dal versamento dei contributi pari al 30%, anche agli agenti assicurativi. E’ quanto chiede il senatore del Pd Dario Stefàno, che ha rivolto un’interrogazione al ministro del Lavoro.

“Per mitigare l’impatto della pandemia – scrive Stefàno nell’interrogazione – la legge 126/2020 ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% per i contratti di lavoro dipendente nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Questa norma è stata poi prorogata fino al 31 dicembre 2025, ma una circolare Inps ha escluso dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario, che include gli agenti di assicurazione. Secondo il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, questa esclusione sarebbe dovuta a un’indebita confusione tra gli agenti e le imprese assicurative. La previsione della circolare INPS ha quindi escluso ingiustamente una categoria che consta, secondo i dati IVASS, di centinaia di migliaia di agenti, messi alla prova non meno di altri soggetti dalla pandemia da COVID-19. Per questo chiediamo al ministro del Lavoro se non ritenga urgente adottare le iniziative necessarie affinché gli agenti di assicurazione siano inclusi tra i beneficiari della ‘decontribuzione Sud'”.