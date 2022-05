"Grazie al confronto della Lega e del Centrodestra di governo con il Presidente del Consiglio gli italiani non avranno nuove tasse su casa e risparmi. Un ottimo risultato". Lo ha detto Matteo Salvini, all'esterno di Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio.

"A Draghi - ha aggiunto il leader leghista - ho aggiunto delle riflessioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla reintroduzione dei voucher, strumento necessario per evitare carenza di personale, lavoro nero e sfruttamento (soprattutto in vista del boom turistico previsto per l’estate)".