“Su salute e sicurezza sul lavoro l’Unione europea può certamente fare molto di più. La strada da seguire è quella tracciata dalla Commissione Occupazione del Parlamento europeo che ha approvato oggi un rapporto ambizioso in cui si chiede alla Commissione europea un maggiore impegno vincolante per gli Stati membri. La strategia europea è troppo vaga e non contiene un approccio misurabile per il raggiungimento dell’obiettivo di eliminare le morti sul lavoro. Inoltre, viene chiesta la presentazione di una direttiva che includa la lista delle malattie occupazionali, oggi contenute in una raccomandazione, che ne definisca gli elementi per il riconoscimento e per la compensazione. Sulla salute e la sicurezza sul lavoro, inoltre, non può esserci distinzione tra lavoratori subordinati e autonomi o tra diverse tipologie di contratto. Per questa ragione rinnoviamo l’auspicio di arrivare a una direttiva sul diritto alla disconnessione così da garantirne la salute e la sicurezza non solo fisica, ma anche mentale. Il nostro obiettivo è quello di regolamentare meglio i processi aziendali e di cessare lo strapotere degli algoritmi. Come Movimento 5 Stelle siamo soddisfatti che tutti i nostri emendamenti sono passati. Questo testimonia ancora una volta l’efficacia del nostro lavoro al Parlamento europeo contro le morti bianche”, così in una nota Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.