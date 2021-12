“L’Istat certifica la sperequazione di genere che non possiamo più permettere. Nel momento in cui l’economia si rimette in moto le donne restano escluse. Un ulteriore effetto collaterale della pandemia che amplifica una cultura che pone il nostro Paese in fondo alle classifiche tra le nazioni più progredite. È il momento di agire e di permettere alle donne, con interventi mirati, di avere gli stessi diritti per l’occupazione. La Lega è pronta per avanzare una serie di proposte programmatiche finalizzate allo scopo. Dalle parole ai fatti”.

Lo dice in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento pari opportunità.