“Le ultime settimane sono state caratterizzate da atti di inaudita violenza contro dei lavoratori impegnati a manifestare legittimamente per il mantenimento del loro posto di lavoro o per le condizioni alle quali sono sottoposti. Mi domando se ci sia un Ministro dell’Interno che si occupi di queste questioni, ovvero se i presidi territoriali fossero preparati ad affrontare certi eventi, per altro ampiamente prevedibili”. Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Renata Polverini, intervenendo nell’Aula di Montecitorio per chiedere “un’informativa urgente del Ministro dell’Interno, al fine di comprendere se il Ministero metta i prefetti nelle condizioni di poter garantire la sicurezza là dove ci sono presidi di lavoratori. Non possiamo limitarci a parlare di sicurezza nei luoghi del lavoro – ha concluso l’esponente azzurra –, servono anche risposte su come questa sicurezza debba essere garantita”.