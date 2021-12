“Siamo molto preoccupati dalla notizia della decisione della Ortofrutticola del Mugello di chiudere lo stabilimento di Marradi, la fabbrica dei marroni, che costituisce un importante presidio e volano in una zona che sconta le difficoltà delle aree interne; tutto questo mentre in Parlamento, tra l’altro, si sta lavorando per una norma sulla valorizzazione dei castagneti, produzione rilevante della Regione. Il Partito Democratico non lascerà soli le lavoratrici e i lavoratori di Marradi, pronto a collaborare con le istituzioni territoriali e nazionali per trovare una soluzione che scongiuri la chiusura dello stabilimento. Un’altra pugnalata alla Toscana che va evitata, mettendo in campo tempestività, ascolto, lotta e soluzioni concrete, subito”.

Così in una nota i deputati e le deputate toscani del Pd, Luca Sani, Laura Cantini, Andrea Romano, Stefano Ceccanti, Luca Lotti, Filippo Sensi, Susanna Cenni, Enrico Letta, Lucia Ciampi, Umberto Buratti, Alessia Rotta, Martina Nardi, Rosa Maria Di Giorgi.