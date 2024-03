In Italia ci sono 5,7 milioni di dipendenti che vivono con un guadagno medio annuo inferiore a 11 mila euro lordi, e oltre 2 milioni di lavoratori con salari medi inferiori ai 17 mila euro annui. Il dato emerge da uno studio condotto dall'Ufficio Economia dell'Area Politiche per lo Sviluppo della Cgil Nazionale.

Nel comparare i dati con le principali economie dell'Eurozona, lo studio rileva che nel 2022 il salario medio in Italia è stato di 31,5 mila euro lordi annui, molto al di sotto di quello tedesco (45,5 mila euro) e francese (41,7 mila euro). Tale discrepanza è dovuta alla presenza di un maggior numero di professioni non qualificate, all'elevato tasso di lavoro part-time involontario (il più alto nell'intera Eurozona, pari al 57,9%) e di lavoro a termine (16,9%), accompagnati da una marcata discontinuità lavorativa. Nel 2022, oltre la metà dei contratti di lavoro conclusi ha avuto una durata inferiore ai 90 giorni. Secondo i ricercatori, la situazione italiana è attribuibile principalmente alla discontinuità lavorativa, al lavoro a tempo parziale e alla precarietà contrattuale.

Nonostante le lunghe ore lavorative, in Italia i salari medi e la loro percentuale sul Pil restano notevolmente inferiori rispetto ad altri paesi europei, evidenzia ancora lo studio. Nel 2022, il salario medio dei dipendenti del settore privato (esclusi agricoli e domestici) è stato di 22.839 mila euro lordi annui. La maggioranza di questi lavoratori, pari al 59,7%, guadagna meno della media generale. Questa categoria include oltre 7,9 milioni di dipendenti discontinui e più di 2,2 milioni di lavoratori part-time per l'intero anno. La differenza salariale tra il settore pubblico e quello privato è principalmente dovuta alla minore presenza di lavoro part-time e precarietà nel settore pubblico. Infine, secondo lo studio, ad influenzare una percentuale significativa di lavoratori con salari non aggiornati ci sono i periodici ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali