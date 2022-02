“Alla Camera da tempo siamo fermi nella discussione per la legge sulla rappresentanza, perché non ripartiamo da lì?. Su rappresentanza e salario minimo raccogliamo l'invito del Presidente Mattarella a restituire centralità al lavoro parlamentare. Confrontiamoci, le proposte presentate a Camera e Senato non mancano, né sul salario minimo, né sulla rappresentanza. Forse è il momento di riprendere il percorso interrotto. A maggior ragione in un momento in cui l'inflazione torna a mordere, dobbiamo ridare centralità alla questione salariale aiutando la buona contrattazione".



Così la deputata del Pd, Chiara Gribaudo, intervenendo a Potenza al convegno "La parità salariale: un obiettivo raggiunto?".