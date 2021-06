"C'è un inedito e benvenuto dibattito a proposito della storiella italica sulla mancanza di camerieri" lo scrive sulla propria pagina Facebook, la deputata dem Chiara Gribaudo, responsabile Missione Giovani della segreteria nazionale del Partito Democratico. "Da una parte - aggiunge l’esponente Pd - ci sono le organizzazioni imprenditoriali a denunciare i giovani italiani svogliati e sfaticati, che a quanto pare non mandano loro curriculum, dall'altra, e questa è la novità positiva, gli istituti alberghieri di mezza Italia in rivolta perché ai loro ragazzi qualificati le imprese offrono stage a tempo pieno per 300 euro al mese, mentre all'estero, per lo stesso lavoro vengono pagati più che onestamente".

"Anche per questo - conclude Gribaudo - dobbiamo andare avanti con la riforma di stage e apprendistato, per dire basta alla sfruttamento e incentivare contratti davvero tutelanti. Chi in questi giorni ventila addirittura il ritorno del voucher selvaggio, come Salvini, dovrebbe capire che l'Italia del dopo-Covid-19 si ricostruisce solo se c'è lavoro di qualità. Ai giovani volenterosi di questo Paese non si può continuare a chiedere soltanto di abbassare la testa, e di pagare per tutti"