“Il lavoro non si crea per decreto né tantomeno con i vincoli. Sono le aziende a creare i posti di lavoro. Lo Stato ha dunque il dovere di aiutarle non di punirle. Punirle significa infatti punire i lavoratori, distruggendo posti di lavoro. Forza Italia e il centrodestra unito in Parlamento faranno tutto il possibile per trovare una sintesi tra la posizione di Orlando e quella di Bonomi, nell’interesse dei lavoratori, delle imprese e soprattutto nell’interesse del Paese”. Lo ha detto Sestino Giacomoni, deputato e componente del Coordinamento di presidenza dal partito azzurro, in una dichiarazione ai Tg.