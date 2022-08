"Sono d'accordo con il segretario della Cisl Luigi Sbarra. Occorre seguire la strada maestra del governo Draghi, anche sul lavoro, per garantire crescita e sviluppo. La ricetta è quella giusta: rafforzare il taglio del cuneo fiscale, rivalutare le pensioni, sostenere con una nuova politica dei redditi i lavoratori dipendenti, i pensionati, le famiglie e anche le imprese che, per effetto dell'impennata dei costi dell'energia, rischiano di non tutelare produzioni e posti di lavoro". Lo ha affermato in una nota la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.