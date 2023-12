“Complimenti a nonna Anna per la passione e la dedizione al lavoro. La signora Anna Possi ha compiuto 99 anni il 16 novembre e, di questi, 65 li ha trascorsi tra la gente gestendo quello che oggi è il Bar Centrale di Nebbiuno. Un record nazionale, forse addirittura europeo, e un esempio per tutti. Nonna Anna, connubio perfetto di storia, tradizione, cultura e imprenditoria femminile, si è contraddistinta per il suo operato e merita senza dubbio il titolo di Cavaliere del Lavoro. Iniziativa che ho condiviso con i familiari e che sto portando avanti nella veste di Presidente della commissione Finanze del Senato”.



Così in una nota il senatore della Lega Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze a Palazzo Madama