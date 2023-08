"Rivolgiamo grande attenzione ai temi posti dagli enti storici dell’Istruzione e Formazione Professionale. Le parole di Suor Manuela Robazza presidente del CIOFS – FP (Salesiane) non resteranno inascoltate anche perché denunciano un ritardo decennale nel rinnovo dei contratti degli insegnanti dei loro istituti che stride molto con le iniziative di chi invece reclama il salario minimo”. Lo afferma Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. “E’ francamente grave che una platea di insegnanti così vasta non possa vedersi rinnovato il contratto di lavoro. Si tratta di lavoratori che hanno un importante ruolo educativo e formativo determinante per i nostri giovani, che sono il nostro futuro”, prosegue il sottosegretario“.