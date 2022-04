“La crescita esponenziale del numero di infortuni sul lavoro e delle morti bianche è un dato indegno di un paese civile. Apprendere quotidianamente di incidenti, anche mortali, non ultimo quello occorso ad un tecnico caduto in un vano di ascensore presso il Ministero degli Affari Esteri, impone che vengano immediatamente riviste le regole a garanzia dei lavoratori, dalla formazione all’adozione di ogni strumento necessario a tutelare le vite di chi ogni giorno si spende nella propria attività. Il Ministro Orlando intervenga concretamente: non siamo più disposti ad accettare questo bollettino di guerra quotidiano”.

Lo dichiara il deputato Lega e responsabile del dipartimento lavoro, Claudio Durigon.