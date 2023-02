Positivo il bando Isi dell’Inail, che annualmente si rinnova: lo stanziamento di risorse per la riduzione degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche è sempre una buona notizia. Purtroppo non basta: fino ad oggi, queste iniziative non hanno diminuito il numero di simili drammatici eventi. Il nostro obiettivo è invece quello di fare di tutto per azzerarli. Auspico che anche l’Inail cambi il proprio approccio, andando oltre i bandi e riavvicinandosi alle reali necessità dei lavoratori e del mondo del lavoro”.

Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.