“Sulla vertenza occupazionale dei 74 dipendenti della DCM di Brindisi abbiamo scritto al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando: una iniziativa che abbiamo ritenuto di avviare affinché sia prolungato per un altro anno il trattamento straordinario di integrazione salariale. La DCM, come è noto, è un’impresa del settore aerospaziale che ha avanzato la richiesta di accesso al programma di crisi per cessazione. A seguito di questo passaggio, i suoi lavoratori sono stati ammessi al trattamento straordinario da febbraio 2020 fino al prossimo 22 aprile, con sospensioni di cassa Covid. A breve, quindi, i dipendenti potrebbero non percepire più nulla e tanto basta per esperire ogni strada utile a scongiurare questo rischio. Come rappresentanti del territorio, perciò, senza distinzione di colore politico di appartenenza, abbiamo voluto sollevare la questione e sottoporla all’attenzione del Ministro, dando per iscritto anche la nostra disponibilità a compiere ogni iniziativa in sede parlamentare che possa agevolare un proficuo intervento del Governo”. Così, in una nota congiunta, i deputati Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia Puglia, e Giovanni Luca Aresta del Movimento 5Stelle.

