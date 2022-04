“Prorogate fino al 30 di giugno le tutele per i lavoratori fragili sia in caso di malattia, sia per l’utilizzo dello Smart working e in particolare questa possibilità per i genitori di figli con disabilità. Una richiesta forte ed unanime avanzata da tempo che anche grazie agli emendamenti del PD è diventata realtà.

Per i lavoratori fragili una necessità, per noi il dovere di tutelare le persone e la loro salute garantendo anche modalità diverse di proseguire l’attività professionale. Vigileremo perché l’applicazione sia efficace e tempestiva”. Lo dichiara la capogruppo democratica in commissione Affari sociali Elena Carnevali.