Il problema dell'adeguamento dei livelli salariali "è una preoccupazione del governo, ben consapevole del progressivo impoverimento delle famiglie italiane di politiche economiche e sociali passate non efficaci e, da ultimo, dell'elevata spirale inflazionistica". A dirlo è stato il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione. Per il ministro bisogna "valorizzare e rilanciare gli strumenti di tutela previsti dai contratti, al fine di addivenire, in un mondo del lavoro in continuo cambiamento, a soluzioni utili a ridurre la conflittualità tra lavoratore e datore di lavoro".