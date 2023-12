"L'aumento dell'inflazione, dei costi energetici e dei tassi di interesse sta causando una gravissima crisi nel settore delle cooperative: un comparto fondamentale per l'occupazione e l'economia nazionale e che soltanto in Toscana conta 25 mila occupati e 1,4 miliardi di euro per valore della produzione. E' necessario che il governo intervenga per correggere le storture del Codice degli Appalti e delle gare al massimo ribasso": è quanto dichiara la vicepresidente dei deputati Pd Simona Bonafè a margine della manifestazione "Non sulla nostra pelle" promossa oggi a Firenze da Legacoop Toscana.

"Occorrono risorse sia per mantenere la qualità dei servizi offerti dalle cooperative ai cittadini in particolare in ambito socio sanitario ed educativo, sia per adeguare i salari di chi eroga tali servizi al costo della vita; il governo non può continuare a fare cassa con gli appalti pubblici diminuendo le prestazioni al pubblico e non sostenendo l'adeguamento salariale di dipendenti e soci delle cooperative che hanno visto negli ultimi mesi calare di oltre il 13 per cento il loro potere d'acquisto": conclude Simona Bonafè.