“Purtroppo, i dati e gli studi diffusi oggi confermano tutte le nostre preoccupazioni e ci inducono a rimarcare le nostre rivendicazioni. Il rapporto del Censis, infatti, tra le altre cose, ci dimostra che nel Paese cresce la povertà assoluta e aumentano le diseguaglianze e le insicurezze”. È quanto affermato da Pierpaolo Bombardieri, segretario della Uil, in una nota.

“Al contempo, l'Ilo certifica che l'Italia è ultima tra i Paesi del G20 sul fronte dei salari reali: rispetto al 2008, hanno perso il 12% del loro valore, 6 punti in meno solo nel 2022 a causa dell'inflazione. Nessuno peggio di noi, insomma. Ecco perché le nostre richieste di ridurre il cuneo fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati e di detassare le tredicesime, gli aumenti contrattuali e la contrattazione di secondo livello hanno un valore in termini non solo di giustizia sociale, ma anche di efficienza economica”, le parole del sindacalista.

“Bisogna intervenire subito, sia per ridurre la povertà esistente sia per evitare che cresca esponenzialmente la percentuale di lavoro povero. Le diseguaglianze non minano solo la tenuta sociale, ma anche quella economica, impedendo lo sviluppo complessivo. Siamo, dunque, ancora più convinti - conclude - della mobilitazione messa in atto, affinché il Governo ascolti le nostre richieste per il bene di tutto il Paese”.