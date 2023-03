“Impegno massimo del Partito democratico, con Elly Schlein, per l’introduzione del salario minimo e speriamo che gli altri partiti all’opposizione capiscano che su questi temi un forte coordinamento politico in Parlamento può mettere con le spalle al muro la destra che è contraria. Una parte del sindacato non è d’accordo? No se su questo tema si fa chiarezza, come sta facendo la segretaria del Pd dicendo che sotto una certa soglia non è più lavoro, ma sfruttamento. Nessuno dev’essere pagato meno di una certa soglia, la stessa che garantisce la dignità e il sindacato, che si batte correttamente per tutelare e rafforzare i contratti collettivi, sa che ci sono alcuni milioni di lavoratori non raggiunti e che vanno tutelati. Quando ci confronteremo nel merito saremo sicuramente d’accordo. Il mondo, in cui le diseguaglianze aumentano sempre più, va nella direzione indicata dalla segretaria Schlein”. Così Francesco Boccia, senatore PD, in diretta a L’aria che tira, su La7.