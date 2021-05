“Si è atteso fin troppo per il rinnovo del contratto per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, sapere che si è aperto finalmente un tavolo di lavoro congiunto tra i Ministri competenti nel quale si è registrata la volontà di concludere la trattativa nel migliore dei modi, è un cambio di passo importante. Da sempre Forza Italia ha espresso la necessità di aumentare gli stanziamenti per gli aumenti contrattuali dell’intero comparto per colmare la differenza tra questi è quello per il resto del pubblico impiego, mai come in questo anno così difficile per tutti il lavoro delle nostre forze dell’ordine e del soccorso pubblico ha dimostrato di essere fondamentale per il Paese e di meritare un adeguamento contrattuale. Bene anche l’ipotesi del “pacchetto specificità” e di una previdenza dedicata così come importante è aver ricompreso il soccorso pubblico e i Vigili del Fuoco nel comparto sicurezza e difesa. Sono tutti passi avanti nella direzione giusta, quella di rispetto e tutela per chi ogni giorno è in prima linea al servizio dell’Italia e degli Italiani”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Roberto Berardi, segretario della Commissione Difesa.