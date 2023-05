"Il lavoro, le famiglie fragili e la riduzione della pressione fiscale sono fattivamente una priorità del Governo Meloni. Oggi, con la pubblicazione in GU del decreto lavoro, approvato il primo maggio dal Consiglio dei Ministri, le persone in età da lavoro possono guardare al futuro sentendosi sostenute dallo Stato, attraverso il supporto per la formazione e il lavoro. I cittadini godranno anche del nuovo taglio del cuneo fiscale fino a 7 punti percentuali, con l'intenzione di impegnarci a renderlo strutturale". Così il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e deputato FDI Maria Teresa Bellucci. "A chi come Conte ci accusa di cancellare le politiche contro la povertà, rispondo che non risparmiamo nulla, anzi usiamo tutti e 7 i miliardi ma cambiando modello e metodo. Sosteniamo le famiglie più fragili dando a queste persone più di prima e, al contempo, incoraggiamo chi può lavorare. Non mi aspettavo che ci battessero le mani, ma l'onestà intellettuale sì", ha concluso Bellucci.