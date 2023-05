"Catturato Dragos Daniel Marcu, il pregiudicato che aveva rapito e violentato una ragazza di 16 anni di Latina, dopo aver aggredito l'amico che era con lei. Grazie alle Forze dell'ordine e agli inquirenti. Non può esistere tolleranza davanti a bestialità del genere. Spero nel massimo della durezza per questo delinquente che ha rovinato la vita di una ragazzina e della sua famiglia e che in passato aveva aggredito altre donne. Chi si macchia di orrori come questi va messo nelle condizioni di non ripetersi e punito in maniera esemplare, con pene certe, carcere e castrazione chimica.