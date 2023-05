“Il caso della giovane 16enne che, stando a quanto riportato dalle cronache, sarebbe stata aggredita e poi violentata in un’area industriale di Latina Scalo è sconcertante. Non sappiamo cosa sia successo, ci sono delle indagini in corso e sono certo che gli uomini delle Forze dell’Ordine faranno chiarezza il prima possibile. Non voglio trarre conclusioni affrettate ma credo sia indispensabile rimettere al centro la questione della sicurezza, perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia. La Lega, a partire dal segretario Matteo Salvini, si è sempre dimostrata sensibile al tema. Per noi è assolutamente prioritario. Lo abbiamo già dimostrato con le misure messe in campo in questi primi mesi di Governo per contrastare il fenomeno dell’illegalità. Grazie all’ottimo lavoro del ministro Matteo Piantedosi, è stato previsto, ad esempio, il rafforzamento dei controlli nel territorio con le operazioni ad alto impatto nelle nostre stazioni, il ripristino dei presidi di sicurezza nelle strutture ospedaliere e le assunzioni per il personale delle Forze di polizia. Continueremo a lavorare su questa strada, anche a Latina, perché vogliamo garantire il contrasto alla criminalità, all’illegalità diffusa e al degrado. Vogliamo una città sicura per le famiglie, per i più piccoli e per le persone fragili”.

Lo dichiara il senatore e coordinatore regionale della Lega nel Lazio Claudio Durigon.