“Non è presente nessuna discarica presso l’ospedale Goretti di Latina. Comprendo la polemica elettorale, ma le bugie no. Queste sono le foto scattate dalla direzione sanitaria della Asl di Latina ieri e come è evidente non vi è alcuna discarica”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato rispondendo al coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon.