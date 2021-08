Maurizio Landini, intervenuto a Stasera Italia su Rete4, si è espresso sull'obbligo vaccinale (compreso quello del green pass) per i lavoratori. Queste le dichiarazioni del segretario generale della CGIL: "Faccio l’obbligo vaccinale o l’obbligo del green pass a quelle persone e quei lavoratori che non intendono fare il vaccino e vengono licenziati, demansionati, o lasciati a casa senza retribuzione noi diciamo che non siam d’accordo". E precisa, Landini, "non siamo contro i vaccini, anzi domani proporremo al governo e alle imprese di fare una campagna informativa affinché le persone decidano autonomamente di vaccinarsi e di affrontare il tema".

"Quello che non può essere accettato - aggiunge il leader della Cgil - è far finta di non vedere quello che sta succedendo. È un anno e mezzo che siamo in pandemia e i lavoratori tutti, non vaccinati, hanno lavorato e portato avanti il Paese, rispettando le norme di sicurezza, quindi diciamo che queste forzature fatte in questo momento sono controproducenti".