“850 immigrati trasferiti in tutta fretta dall’hotspot di Lampedusa dal Ministro Lamorgese e solo perché oggi arriva Matteo Salvini. Non so se sia più grottesco o più drammatico. Questa ‘fuga di notte’ ci dice una cosa su tutte: questo sovraccarico che vive l’isola e il nostro Paese imbarazzano evidentemente lo stesso Ministro, che cerca di evitare le telecamere che altrimenti fotograferebbero il suo colossale fallimento è quello della sinistra dalle belle parole. Non è con le chiacchiere e coi raid che si gestisce un fenomeno complesso e problematico quale è l’immigrazione nel nostro Paese. Sono di ritorno da Reggio Calabria dove abbiamo chiuso il tour calabrese col segretario Matteo Salvini: il problema è estremamente sentito anche qui, i territori implodono. Se questo è il metodo Lamorgese, c’è da esserne seriamente preoccupati. Fortunatamente il 25 settembre è quasi arrivato”.

Così in una nota l’Europarlamentare Lega -eletto al Sud Massimo Casanova.