"Mi sono prenotata ieri per il vaccino, mi vaccinerei anche con Astra Zeneca, qualunque tipo di vaccino andra' bene". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ospite di Maria Latella al Caffe' della domenica su Radio 24. "Ieri mi sono segnalata alla Regione Lazio per prenotare la vaccinazione, era il mio momento. Non so ancora quale vaccino mi verra' somministrato, mi arriveranno informazioni riguardo la tipologia e il luogo dove lo dovro' fare. L'importante e' vaccinarsi".