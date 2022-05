“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al funzionario e agli agenti della Polizia di Stato rimasti feriti durante alcuni disordini a Torino”, dichiara il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ribadendo come “siano inaccettabili le aggressioni nei riguardi delle forze di polizia, impegnate a tutelare la sicurezza dei cittadini ed oggi, in particolare, a garantire l’ordinato svolgimento delle tante manifestazioni pubbliche indette per celebrare la Festa dei lavoratori”.