In riferimento ai fatti avvenuti all’Istituto comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli (RM) che hanno coinvolto un bambino di sei anni affetto da un deficit di attenzione e iperattività (Adhd), in seguito ai quali il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Vaditara ha richiesto un accertamento ispettivo, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio ha disposto la sospensione del dirigente scolastico dell’istituto, nelle more dell’indagine voluta dal Ministro e delle conseguenti valutazioni di carattere disciplinare. Al suo posto l’USR ha nominato un reggente.