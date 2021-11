“Se l’Italia resiste alla quarta ondata lo si deve solo a quella parte di italiani, la maggior parte, che credono nella scienza e si sono vaccinati. I contagi sono in aumento ma gli ospedali resistono, grazie a chi ha ascoltato le indicazioni ed è andato a vaccinarsi. Nessuno di noi avrebbe mai pensato di dover vivere una pandemia, con le conseguenze drammatiche che conosciamo, chiusure, lockdown, dad e danni economici alle aziende. Nonostante tutto ciò, abbiamo chi oggi organizza manifestazioni contro i vaccini e contro il green pass, dimenticando la sofferenza che anche loro hanno provato”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. “Forza Italia da subito ha creduto nei vaccini, ha creduto e crede nel green pass come l’unico mezzo possibile per tornare a vivere. L’auspicio è che la campagna vaccinale prosegue e si intensifichi, insomma prevalga il buon senso: se i numeri ci dicono che su 10 ricoveri 8 sono persone non vaccinate non c’è dubbio che la loro reticenza non fa bene in primo luogo a loro e poi al Paese”, conclude.