“Il Presidente Berlusconi è un gigante politico che per l’ennesima volta ha scelto nell’interesse esclusivo dell’Italia. In un Parlamento in cui troppo spesso si perseguono interessi personali, bene ha fatto il Presidente a non prestare il fianco ai politicanti populisti che sanno dire solo ‘no’ e con cui non è possibile alcun confronto. Ora che la politica non ha più alibi si mettano da parte tatticismi e divieti indecorosi e tutti seguano le orme del Presidente Berlusconi mettendo al centro del dibattito il bene dell’Italia”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.