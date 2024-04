"Ancora intollerabili aggressioni ai danni delle forze dell’ordine da parte dei centri sociali, che stanno trasformando le manifestazioni di piazza in occasioni per dare sfogo a una violenza inaudita, con la complicità di una sinistra cieca e irresponsabile. Poliziotti e carabinieri svolgono un servizio essenziale per la collettività e non possono subire queste continue violenze! Massima solidarietà da parte mia agli uomini e alle donne in divisa rimasti feriti negli scontri all’università La Sapienza di Roma".

Lo scrive su X l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi.