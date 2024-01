“Ho visitato” anche “lo Yad Vashem” a Gerusalemme, “credo che questo faccia bene a tutti e invito tutti a visitare questi luoghi per avere un monito perché questo non possa ripetersi”. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, in occasione della visita al Memoriale della Shoah di Milano. La seconda carica dello stato è stata accompagnata nella visita dai membri della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza del Senato, presieduta da Liliana Segre.