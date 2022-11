"Questo è ciò che da presidente del Senato, immeritatamente, auguro alla Lombardia e ai cittadini italiani, che hanno delle differenze, di avere però in comune la difesa degli interessi nazionali. E mai come in questi giorni questo monito è attuale e necessario". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa durante il suo intervento alla cerimonia di inaugurazione del prolungamento della A52 Rho-Monza.