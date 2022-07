"Le mie dichiarazioni sul direttore del Tg2 Sangiuliano, estrapolate da un ampio ragionamento politico culturale, sono state utilizzate per becere strumentalizzazioni e attacchi a uno stimato professionista. Sangiuliano non sta scrivendo alcun programma politico elettorale né sarà chiamato a sottoscriverlo. Non è un politico ma un giornalista: i suoi studi storici sul conservatorismo e quelli sul modello economico sociale pongono spunti su cui ragionare. Nulla di più". Così in una nota Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia.