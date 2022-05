Ignazio La Russa, esponente di rilievo quota FDI, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a LA7:

"Ci avevate detto che non bisognava aiutare con armi difensive l'Ucraina perché tanto la Russia avrebbe vinto in 2-3 giorni, adesso non bisogna aiutarla perché altrimenti la guerra dura troppo".