“Al presidente del Senato Ignazio La Russa va la mia solidarietà e quella del gruppo di Forza Italia alla Camera. Gli attacchi che ha subito sono espressione di uno schema di violenza che a tutti i livelli deve essere respinto e condannato. Le scritte comparse alla Garbatella sono un segnale, inquietante e pericoloso, da non sottovalutare. Mostrano il vero volto di chi culturalmente antepone da sempre l’odio ai valori della democrazia e alle sue regole. Non possiamo permettercelo. Il nostro Paese va salvaguardato. Pertanto, è bene che tutti ne prendano le distanze”. Lo afferma, in una nota, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli