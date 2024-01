Il Capo del Politburo di Hamas, Isamil Haniyeh, ha richiamato i paesi islamici a “sostenere" la resistenza del movimento islamista sunnita che dal 2007 governo nella Striscia di Gaza "con le armi”.

Haniyeh ha ricordato che “l’occupazione israeliana non sarà mai in grado di recuperare i suoi ostaggi a meno che non rilasci tutti i nostri prigionieri nelle sue carceri”. “Israele non potrà recuperare i suoi prigionieri finché non rilascerà tutti i nosrti prigionieri." - ha proseguito Haniyeh - “Il ruolo della comunità (araba) e dei suoi studiosi è importante nell’asse di sostegno alla resistenza, e vediamo che i Paesi del mondo stanno riversando armi all’occupazione – Israele – attraverso ponti aerei e portaerei, ed è giunto il momento di sostenere la resistenza con le armi, perché questa è la battaglia di Al Aqsa (il secondo luogo più sacro dell'Islam), non la battaglia del solo popolo palestinese", ha concluso.